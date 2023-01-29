

Вице-премьер Молдовы посетит Грузию

29.01.2023 16:12





По приглашению Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани, 30-31 января Грузию с рабочим визитом посетит вице-премьер по вопросам реинтеграции Республики Молдова Олег Серебриан.



По информации аппарата государственного министра, целью визита является углубление сотрудничества между аппаратом госминитсра и бюро реинтеграции Республики Молдова, а также развитие отношений с другими соответствующими ведомствами правительства Грузии и определение шагов для будущего сотрудничества.



В рамках визита вице-премьер Молдовы проведет встречи с премьер-министром Грузии и другими членами правительства, председателем парламента, главой временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и деоккупации и другими парламентариями, а также с представители неправительственных организаций и экспертами. В рамках визита также предполагается посещение линии оккупации в направлении Цхинвальского региона.



«В рамках встреч планируется обмен опытом Грузии в вопросах мирного разрешения конфликта и ознакомление с проводимой мирной политикой правительства Грузии, а также обмен информацией о текущей ситуации в оккупированных регонах Грузии и Приднестровском регионе Республики Молдова», - отмечается в информации.





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