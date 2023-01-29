

В выборах председателя ЕНД приняли более 36 тысяч человек

29.01.2023 17:29





Есть много людей, которые не получили код верификации, но сегодня до конца дня его получат все, - заявил член политсовета партии «Единое национальное движение» Георгий Патарая.



По его же словам, на данный момент в выборах приняли участие более 36 000 человек.



«В выборах приняли участие более 36 000 избирателей. Выборы продолжаются и завершатся завтра в 10:00. Были некоторые огрехи, связанные с опозданием или недоставкой SMS, но мы связались с нашими партнерами в Америке и это исправится до конца сегодняшнего дня», - заявил Патарая.



Кроме того, член политсовета «Национального движения» откликнулся на информацию о хакерских атаках. По его пояснению, «количество избирателей и участников было интенсивным и это создало определенный трафик. Все это исправлено и не влияет на процесс».



«Что касается разговоров о хакерской атаке, я не знаю, насколько это хакерская атака, проблема заключалась в том, что на определенных участках количество избирателей и участников было интенсивным, что создало определенный трафик. Это все исправлено и не влияет на процесс.



Также хочу откликнуться на то, что якобы вчера Леван Хабеишвили сообщил номер горячей линии «Национального движения», но это не горячая линия «Национального движения». Это горячая линия Левана Хабеишвили и его аппарата. К сожалению, фиксируются случаи, когда люди звонят и сообщают, что не могут пройти верификацию и на этой горячей линии их инструктируют, чтобы они голосовали за Левана Хабеишвили. Это печально, и это манипулирование избирателем», - заявил Патарая.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





