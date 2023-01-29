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Кобахидзе: Мы проводим прагматичную политику, чтобы избежать эскалации и способствовать миру в регионе
29.01.2023 20:50
Мы считаем, что альтернативы миру и развитию нет, и все народы должны последовательно идти по этому пути, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на мероприятии, организованном баскской правящей партией в театре Бильбао.
По словам Ираклия Кобахидзе, главной целью правительства Грузии было избежать войны в стране, чего оно успешно достигло.
Как отметил Кобахидзе, Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает военную агрессию России на всех международных форумах, в то же время правительство проводит прагматичную политику, чтобы предотвратить эскалацию и способствовать миру.
«20% наших территорий оккупированы Российской Федерацией и их мирная деоккупация — одна из главных национальных целей моего народа. В контексте продолжающейся войны в Украине существовала опасность распространения военного конфликта и на Грузию. Главной целью нашего правительства было в первую очередь избежать войны в нашей стране, и мы успешно этого достигли. Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает военную агрессию России на всех международных форумах. В то же время мы проводим прагматичную политику, чтобы избежать эскалации и способствовать миру в регионе. Грузия также пытается играть роль посредника между двумя соседними странами – Арменией и Азербайджаном. Наконец, мы считаем, что альтернативы миру и развитию нет, и все народы должны последовательно идти по этому пути», - заявил Кобахидзе.
Ираклий Кобахидзе упомянул и об экономическом росте в Грузии. По его словам, он был достигнут благодаря миру и последовательной политике.
Кроме того, Ираклий Кобахидзе сказал о евроинтеграции, отметив, что надеется на поддержку.
«Наша цель — стать полноправным членом Евросоюза. Мы подали официальную заявку, и надеемся, что в декабре этого года Грузия получит статус кандидата в члены ЕС. Ваша поддержка очень важна для достижения этой цели», - добавил Ираклий Кобахидзе.
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