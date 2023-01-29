Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе удостоен высшей награды Фонда Сабино Арана в Бильбао


29.01.2023   20:52


Председателю партии «Грузинская мечта» Ираклию Кобахидзе вручена высшая награда фонда Сабино Арана в Бильбао.

По информации партии, Ираклий Кобахидзе награжден за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека.

Мероприятие было организовано правящей партией Страны Басков в театре Бильбао.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна