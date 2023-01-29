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Ираклий Кобахидзе удостоен высшей награды Фонда Сабино Арана в Бильбао
29.01.2023 20:52
Председателю партии «Грузинская мечта» Ираклию Кобахидзе вручена высшая награда фонда Сабино Арана в Бильбао.
По информации партии, Ираклий Кобахидзе награжден за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека.
Мероприятие было организовано правящей партией Страны Басков в театре Бильбао.
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