

Председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили

30.01.2023 10:48





Председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили. Об этом на брифинге в офисе партии сообщил председатель политсовета Коба Накопия.



По его словам, Хабеишвили набрал 52,58% голосов. Что касается других кандидатов, то Ника Мелия набрал 40% голосов, Георгий Мумладзе – 3,68%, Нона Мамулашвили – 3,73%.



По словам Кобы Накопия, в выборах председателя ЕНД приняли участие 41 264 человека.



Напомним, в выборах на пост председателя «Единого национального движения» участвовали четыре кандидата: Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





