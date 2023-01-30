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Председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили
30.01.2023 10:48
Председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили. Об этом на брифинге в офисе партии сообщил председатель политсовета Коба Накопия.
По его словам, Хабеишвили набрал 52,58% голосов. Что касается других кандидатов, то Ника Мелия набрал 40% голосов, Георгий Мумладзе – 3,68%, Нона Мамулашвили – 3,73%.
По словам Кобы Накопия, в выборах председателя ЕНД приняли участие 41 264 человека.
Напомним, в выборах на пост председателя «Единого национального движения» участвовали четыре кандидата: Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили.
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