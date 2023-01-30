|
|
|
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит сегодня Грузию
30.01.2023 11:27
Сегодня в Грузию с официальным визитом прибудет федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. По информации администрации правительства, официальная церемония встречи федерального канцлера Австрии состоится в ведомстве в 14:15.
В 15:00 премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер выступят с совместными заявлениями для СМИ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна