

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит сегодня Грузию

30.01.2023 11:27





Сегодня в Грузию с официальным визитом прибудет федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. По информации администрации правительства, официальная церемония встречи федерального канцлера Австрии состоится в ведомстве в 14:15.



В 15:00 премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер выступят с совместными заявлениями для СМИ.





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