

Вице-премьер Молдовы о встрече с госминистром Грузии по делам примирения

30.01.2023 12:16





По словам вице-премьер-министра Молдовы Олега Серебряна, у него была очень хорошая встреча с Госминистром Грузии по делам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани. Он уверен, что его рабочий визит в Грузию будет достаточно насыщенным и успешным.



Вице-премьер Молдовы надеется, что визит станет началом нового двустороннего сотрудничества в процессе реинтеграции Грузии и Молдовы.



«Сейчас нам нужно скоординировать наши действия по реинтеграции наших стран и с точки зрения интеграции в Евросоюз. Это очень турбулентный период для Черноморского региона, что связано с неспровоцированной агрессией Российской Федерации в отношении Украины. Геополитическая среда вокруг Черноморского региона значительно изменилась, что, в свою очередь, изменило политику урегулирования конфликтов как в Грузии, так и в Молдове.



Я уверен, что у меня будет два очень насыщенных и успешных рабочих дня в Грузии. Планируются очень интересные обсуждения на уровне парламента и правительства, у меня будут встречи с премьер-министром Грузии, министрами иностранных дел и экономики. Экономическое направление также очень важно. У меня также будет встреча с представителями гражданского сектора, которые работают над процессом реинтеграции страны. Надеюсь, что этот визит станет началом нового двустороннего сотрудничества в процессе реинтеграции наших стран», — сказал вице-премьер Молдовы.





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