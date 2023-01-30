

Мелия: Выборы состоялись, поздравляю Левана Хабеишвили

30.01.2023 12:52





Уже бывший председатель «Национального движения» Ника Мелия поздравляет Левана Хабеишвили с победой на выборах председателя партии.



Мелия надеется, что Леван Хабеишвили будет управлять партией «достойно и честно».



«Выборы состоялись. У них есть конкретный победитель, и я поздравляю с этим результатом - поздравляю Левана Хабеишвили и желаю очень важного для меня - управлять партией достойно и честно. Хочу надеяться, что ему это удастся», — сказал Мелия.



Он также отметил, что «остается в этой борьбе».





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