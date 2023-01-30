

Сарджвеладзе: Хабеишвили принесет партии больше деструкции и ошибок

30.01.2023 12:52





Хабеишвили принесет партии больше деструкции и ошибок – это начало конца, я бы сказал, фаза перед концом этой политической партии, – заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, откликаясь на победу Левана Хабеишвили на выборах председателя «Национального движения».



По его словам, деструкция не может принести успеха, потому что общество оценило это как ошибку.



«Леван Хабеишвили стал председателем партии, что это изменит и что принесет - наверное, то, чем был представлен в предвыборном направлении: больше деструкции, больше ошибок. Факт, что направление, выбранное перед выборами этими противостоящими группами, чтобы создать больше деструкции и предложить их стране и обществу, эта линия будет следующим направлением, что общество в целом оценило как ошибку. Я не думаю, чтобы развитие в этом направлении предвещало большой успех этой политической партии, это, наверное, самый главный фактор, который породила победа Хабеишвили на внутрипартийных выборах.



Не думаю, чтобы это принесло какой-то успех партии, скорее можно сказать, что это начало конца, я бы сказал фаза перед концом этой политической партии», - сказал Сарджвеладзе.



Для справки, председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили, он набрал 52,58% голосов. Что касается других кандидатов, то Ника Мелия набрал 40% голосов, Георгий Мумладзе – 3,68%, Нона Мамулашвили – 3,73%. В выборах председателя ЕНД приняли участие 41 264 человека.





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