

Накопия: Я буду в партии, как минимум, до тех пор, пока Михаил Саакашвили является личным пленником Путина и Иванишвили в грузинской тюрьме

30.01.2023 12:53





Я буду в партии, как минимум, до тех пор, пока Михаил Саакашвили является личным пленником Путина и Иванишвили в грузинской тюрьме, поэтому партию не покину. Пусть никто на это не надеется, - об этом заявил в беседе с журналистами председатель политсовета «Национального движения» Коба Накопия.



По его словам, он, предположительно, не будет участвовать в выборах на пост председателя политсовета.



«Что касается моей должности - выборы политсовета и так в марте. С большой вероятностью, я не приму участие на должность председателя политсовета», - сказал Накопия.



Коба Накопия не думает, что «Национальное движение» разделится на два фланга.



«Не думаю, что оно разделится на два фланга. «Национальное движение» - очень большая партия, и я не думаю, чтобы последовали эти процессы, хотя, наверное, будут перестановки в правящем звене. Это естественно, когда побеждает один кандидат, он приводит к управлению свою команду. В этом нет ничего удивительного», - заявил Накопия.



Напомним, председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили, он набрал 52,58% голосов. Что касается других кандидатов, то Ника Мелия набрал 40% голосов, Георгий Мумладзе – 3,68%, Нона Мамулашвили – 3,73%. В выборах председателя ЕНД приняли участие 41 264 человека.





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