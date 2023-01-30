

Аласания: У Саакашвили есть большое желание, чтобы партия не распалась

30.01.2023 12:53





«Позиция Михаила Саакашвили такова, он очень уважает Нику Мелия, считает, что он настоящий герой, но сегодня поздравляет Левана Хабеишвили», — заявила мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.



По словам Аласания, у Саакашвили есть большое желание, чтобы партия не распалась.



«Как вы знаете, Михаил Саакашвили в течение всего этого периода ни во что не вмешивался, как и в избирательный процесс. Но сейчас у него такая позиция — он очень уважает Нику Мелия, считает его настоящим героем, но сегодня он поздравляет Левана Хабеишвили и желает ему больших успехов. Также он хочет, чтобы все помнили, что сила в единстве и о распаде не может быть и речи. Он призывает, чтобы этого не произошло, что сила в единстве.



Он никогда не высказывал мне никаких опасений по поводу текущих тем в партии, и впервые сделал комментарий», — заявила Гиули Аласания.



Леван Хабеишвили победил на выборах председателя «Единого национального движения», получив 52,58% голосов.





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