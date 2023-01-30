

Георгий Киртадзе покинул пост председателя батумской организации «Национального движения»

30.01.2023 12:54





Председатель батумской организации «Национального движения» Георгий Киртадзе покинул должность.



Как заявляет Киртадзе, он остается в партии и продолжает свою деятельность в обычном режиме.



«Я с самого начала говорил, что покину свой пост в случае поражения Ники Мелия, но это не значит, что я покидаю партию и не буду продолжать активную борьбу за спасение жизни Миши и смену автократического режима. Просто люди, которые поддерживали Левана Варшаломидзе, должны сейчас взять на себя ответственность. Поздравляю Хабеишвили с победой и не думаю, что в партии возникнет конфликт. Сейчас, как никогда, стране нужно единое и монолитное «Национальное движение», — заявил Георгий Киртадзе.





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