

Мелия: Останусь в партии до тех пор, пока Саакашвили является узником российского режима

30.01.2023 12:55





«Я останусь в партии до тех пор, пока Михеил Саакашвили является узником российского режима», — заявил Ника Мелия после того, как потерпел поражение на выборах председателя «Единого национального движения» (ЕНД).



Сегодня на брифинге, состоявшемся 30 января, он поздравил с победой Левана Хабеишвили, набравшего 52% голосов. Мелия поддержали 40% сторонников партии.



«Выборы состоялись, есть конкретный победитель, поздравляю Левана Хабеишвил с этим результатом. Желаю партии управлять партией достойно и честно. Хочу надеяться, что у него все получится», — сказал Ника Мелия.



Мелиа также отметил, что включился в борьбу за страну с 2013 года и не намерен выходить из этой борьбы.



«Я остаюсь в этой борьбе, к которой присоединился с 2013 года, и буду в авангарде этой борьбы вместе с тысячами верных сторонников «Национального движения», которые для меня по особому ценны как товарищи, как однопартийцы, и как друзья. Спасибо всем, кто участвовал в этом процессе.



Я четко сказал, что сознательно вступил в эту борьбу в 2013 году, и пока эти [поставленные] цели не достигнуты», — добавил Мелия.



Он также отметил, что перед Грузией стоит множество вызовов, в том числе наличие в стране политзаключенных и самое главное – процесс возвращения страны на орбиту России.





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