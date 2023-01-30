

Глава политсовета «Нацдвижения» возможно покинет свой пост

30.01.2023 12:55





Глава политсовета «Единого национального движения» (ЕНД) Коба Накопия заявил сегодня, 30 января, что «вероятнее всего» он с марта покинет этот партийный пост и не будет бороться за повторное избрание.



Об этом Накопия заявил «Мтавари Архи» после того, как стало известно, что Леван Хабеишвили победил на выборах председателя ЕДН, набрав 52% голосов. Ника Мелия, сторонником которой был Накопия, набрал лишь 40% голосов.



По словам Накопия, перед избранием председателя партии он заявил, что не будет возглавлять политсовет партии в случае победы Левана Хабеишвили.



Говоря о членстве в партии, Накопия отметил:



«Как минимум, пока Михеил Саакашвили находится в тюрьме и пока он является личным заключенным Путина, я обязательно останусь в партии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





