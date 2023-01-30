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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер проведет переговоры в Тбилиси


30.01.2023   13:14


Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня прибывает в Грузию с официальным визитом.

Официальная церемония встречи запланирована на 14.15, сообщила канцелярия правительства.

В течение дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и Карл Нехаммер сделают совместное заявление для прессы.

Ранее, в июне прошлого года, Гарибашвили посетил Вену по приглашению Карла Нехаммера.


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