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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер проведет переговоры в Тбилиси
30.01.2023 13:14
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня прибывает в Грузию с официальным визитом.
Официальная церемония встречи запланирована на 14.15, сообщила канцелярия правительства.
В течение дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и Карл Нехаммер сделают совместное заявление для прессы.
Ранее, в июне прошлого года, Гарибашвили посетил Вену по приглашению Карла Нехаммера.
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