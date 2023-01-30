

Минашвили: Я остаюсь в партии, однако отдалюсь и дистанцируюсь от руководства

30.01.2023 13:50





Акакий Минашвили покинул пост политического секретаря и председателя политического совета «Единого национального движения». Об этом он сообщил журналистам, однако пояснил, что остается в партии.



«Хочу поздравить Левана Хабеишвили, но в то же время сказать, что у меня были определенные позиции в менеджменте партии. Был политическим секретарем, председателем политического совета. Я покидаю обе эти позиции. Естественно, я не ухожу из партии, тем более на фоне, когда очень актуален вопрос спасения жизни Михаила Саакашвили, однако я отдалюсь и дистанцируюсь от активного партийного руководства. Желаю партии успеха. Очень важно, чтобы «Национальное движение» было сильным и было партией, которая сыграет важную роль в отстранении «Грузинской мечты», - сказал Акакий Минашвили.



Для справки, председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили, он набрал 52,58% голосов. Что касается других кандидатов, то Ника Мелия набрал 40% голосов, Георгий Мумладзе – 3,68%, Нона Мамулашвили – 3,73%. В выборах председателя ЕНД приняли участие 41 264 человека.





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