|
|
|
Саакашвили поздравил Хабеишвили с избранием на пост председателя ЕНД
30.01.2023 14:48
«Позиция Михаила Саакашвили такова, он очень уважает Нику Мелия, считает, что он настоящий герой, но сегодня поздравляет Левана Хабеишвили», — заявила мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.
По словам Аласания, у Саакашвили есть большое желание, чтобы партия не распалась.
«Как вы знаете, Михаил Саакашвили в течение всего этого периода ни во что не вмешивался, как и в избирательный процесс. Но сейчас у него такая позиция — он очень уважает Нику Мелия, считает его настоящим героем, но сегодня он поздравляет Левана Хабеишвили и желает ему больших успехов. Также он хочет, чтобы все помнили, что сила в единстве и о распаде не может быть и речи. Он призывает, чтобы этого не произошло, что сила в единстве.
Он никогда не высказывал мне никаких опасений по поводу текущих тем в партии, и впервые сделал комментарий», — заявила Гиули Аласания.
Леван Хабеишвили победил на выборах председателя «Единого национального движения», получив 52,58% голосов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна