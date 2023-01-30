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Начался официальный визит Федерального канцлера Австрии в Грузию


30.01.2023   15:01


Начался официальный визит Федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера в Грузию.

Это его первый визит в нашу страну.

Недавно в администрации правительства состоялась официальная церемония встречи Федерального канцлера Австрии, где прозвучали национальные гимны двух стран.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проведет встречу с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, после чего будут сделаны совместные заявления для прессы.


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