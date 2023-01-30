|
|
|
Начался официальный визит Федерального канцлера Австрии в Грузию
30.01.2023 15:01
Начался официальный визит Федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера в Грузию.
Это его первый визит в нашу страну.
Недавно в администрации правительства состоялась официальная церемония встречи Федерального канцлера Австрии, где прозвучали национальные гимны двух стран.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проведет встречу с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, после чего будут сделаны совместные заявления для прессы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна