

Начался официальный визит Федерального канцлера Австрии в Грузию

30.01.2023 15:01





Начался официальный визит Федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера в Грузию.



Это его первый визит в нашу страну.



Недавно в администрации правительства состоялась официальная церемония встречи Федерального канцлера Австрии, где прозвучали национальные гимны двух стран.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проведет встречу с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, после чего будут сделаны совместные заявления для прессы.





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