

Глава батумской организации ЕНД подал в отставку

30.01.2023 15:08





Гиорги Киртадзе не будет возглавлять батумскую организацию «Единого национального движения» [ЕНД].



Киртадзе еще до выборов председателя ЕНД заявил, что, если если Ника Мелия не одержит победу на выбрах, он покинет свой пост, так как считает, что «новый председатель должен прийти со своей командой».



Политик также заявил, что ушел с поста, но остается в партии: «Я продолжу борьбу. Также хочу сказать, что желаю успехов новому председателю».



Гиорги Киртадзе исключает, что в процессе работы нового председателя на повестку дня может встать вопрос смены руководства в муниципалитетах и во фракциях Сакребуло (горсоветы) Аджарии.



В частных беседах перед выборами председателя ЕНД, сторонники Левана Хабеишвили называли кандидатом на пост главы батумской организации Левана Антадзе.



Леван Антадзе является депутатом Верховного Совета Аджарии от ЕНД, как и Гиорги Киртадзе.



Сегодня, 30 января, стало известно, что председателем «Единого национального движения» стал Леван Хабеишвили. На выборах Хабеишвили получил 21 656 голосов, что составляет 52,58% от общего числа голосов.





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