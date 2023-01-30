

Нугзар Циклаури: Деньги и неформальные влияния победили политику и политические идеалы

30.01.2023 15:37





Сегодняшним решением партия сделала шаг назад. Сегодняшнее решение означает, что деньги и неформальные влияния одержали победу над политикой и политическими идеалами, - об этом заявил член «Единого национального движения» Нугзар Циклаури.



Как отметил Циклаури, он не согласен с курсом правления нового менеджмента и будет оппонировать им всеми возможными демократическими способами.



«До тех пор, пока Михаил Саакашвили находится в тюрьме, единственным правильным решением будет членство в этой партии. Для меня, как и для очень многих моих друзей, политические цели на нынешнем политическом этапе остаются неизменными. Это свобода Михаила Саакашвили и поражение российского режима в Грузии. Я не согласен с курсом правления нового менеджмента, ни с теми высказываниями, которые мы слышали в предвыборный период, и буду оппонировать всеми возможными демократическими способами. Также у меня не будет никакого участия в том процессе, который будет сформирован в результате неформальных влияний в отношении управления», - сказал Нугзар Циклаури.





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