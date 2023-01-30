

Гарибашвили: Мы ценим поддержку Австрией европейских устремлений Грузии

30.01.2023 16:22





«За последние десять лет наша власть добилась всевозможного прогресса на пути евроинтеграции», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.



Премьер-министр поблагодарил Федерального канцлера Австрии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейских устремлений страны.



«За последние десять лет мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, соглашение о свободной торговле с Европой, оформили безвизовый режим, а теперь историческое решение, которое было принято в прошлом году, в июне, когда была четко подтверждена европейская перспектива нашей страны. За это я хотел бы поблагодарить Австрию, нашу дружественную страну, и господина канцлера лично. Мы высоко ценим поддержку Австрией территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а теперь и европейских устремлений Грузии», — сказал Ираклий Гарибашвили.







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