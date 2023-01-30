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Крайне тяжелое состояние Михаила Саакашвили может привести к полиорганной недостаточности - эндокринолог
30.01.2023 16:24
По информации эндокринолога Лали Джавашвили, все прогнозы о здоровье третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, сделанные ею в течение 1,4 года, сбылись.
Как она заявила на заседании суда, крайне тяжелое состояние пациента может привести к полиорганной недостаточности.
«Крайне тяжелое состояние подразумевает, что пациент находится в такой фазе, когда в любой отрезок времени, - сегодня, ночью, завтра может начаться полиорганная недостаточность. Это означает крайне тяжелое состояние пациента. Что касается вашего вопроса, какой период может продолжаться у человека это критически тяжелое состояние. Ни в коем случае, это месяц не продлится. Несколько месяцев назад потеря массы тела пациента была уже достаточно ускоренной. Я сказала тогда, что если так будет продолжаться, то через несколько месяцев состояние пациента будет крайне тяжелым. Прошло несколько месяцев, и все мои прогнозы, высказанные в свое время, за 1,4 года сбылись», - сказала Лали Джавашвили.
Кроме того, представитель специальной пенитенциарной службы поинтересовался, были ли Лали Джавашвили и Гиули Аласания однокурсницами.
«Я приглашенный специалист в Университете Грузии. Я и мать пациента не однокурсницы», - отметила Джавашвили.
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