

Новый председатель ЕНД: С сегодняшнего дня начинается процесс, который приведет нашу страну к миру

30.01.2023 17:03





Мы не собираемся праздновать - с сегодняшнего дня начинается процесс, который приведет нашу страну к миру - Миша [Саакашвили], хочу пообещать тебе, что мы не остановимся, пока не будут обеспечены твои жизнь и здоровье, - об этом на брифинге в офисе партии заявил новый председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По словам Хабеишвили, с сегодняшнего дня «Национальное движение» начинает сложную, но непрерывную борьбу и его партия будет открыта для всех новых людей.



«Этими выборами «Национальное движение» доказало, что победить его, вывести с поля боя просто невозможно. Этими выборами «Национальное движение» доказало, что это не рядовая партия, а большое объединение неутомимых людей, жаждущих победы нашей страны. Мы доказали всем — и врагам, и доброжелателям, всем, внутри страны и за ее пределами, что мы верны тем ценностям, которые лежали у истоков основания «Национального движения». Мы привержены тем ценностям, которые создали «революцию роз». Демократия для нас не просто слово. «Национальное движение» — единственная партия в Грузии, которая делом доказывает приверженность демократическим, западным ценностям, и эти выборы — яркое и прямое проявление этого.



Мы не собираемся праздновать. С сегодняшнего дня начинается процесс, который приведет нашу страну к миру, как это сделали Миша и его соратники в 2003 году. Мы намерены трудиться и никогда не устанем от этого труда. С сегодняшнего дня с новым запалом мы начинаем трудную, но непрерывную борьбу за победу над российским олигархическим режимом. Именно поэтому с сегодняшнего дня «Национальное движение» будет открыто для всех новых людей, для всех наших старых и новых соратников, которые способны заложить хотя бы один кирпичик в этой борьбе. Эта победа принадлежит Михаилу Саакашвили, который сейчас борется за жизнь, и его борьба также связана со свободой нашей страны. Ясно, что первые решения будут связаны с борьбой за свободу президента Саакашвили. Миша, хочу пообещать тебе, что мы не остановимся, пока не будут обеспечены твои жизнь и здоровье для свободы нашей страны», - заявил Леван Хабеишвили.





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