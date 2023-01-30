

Хабеишвили: «Над головой Иванишвили и его марионеток сгущаются тучи»

30.01.2023 17:05





Недавно избранный на пост председателя «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что его победа принадлежит всем, в том числе Михеилу Саакашвили, Нике Гварамия, политзаключенным, эмигрантам и другим сторонникам партии.



По словам политика, этими выборами партия подтвердила, что подтвердила приверженность к ценностям, «создавшим Революцию роз» и является объединением людей, жаждущих для Грузии победы.



«Мы, что очевидно, не намерены праздновать. Мы намерены трудится, трудится неустанно. Сегодня с новой энергией мы начинаем сложную, но непрекращауюся борьбу для победы над российским олигархическом режимом.



Именно поэтому с сегодняшнего дня партия будет открыта для всех тех, старых или новых соратников, которые могут внести хотя бы малейший вклад в эту борьбу», — заявил он.



Хабеишвили анонсировал, что его первые решения будут связаны с освобождением Михеила Саакашвили.



«Миша, хочу пообещать, что не остановимся, пока твоя жизнь и здоровье, свобода нашей страны, не будет обеспечена».



Политик также отметил, что его победа принадлежит и его главному оппоненту, Нике Мелия и его соратникам.



«Я подаю вам руку дружбы. Моя главная задача — объединится в борьбе против общего врага. Настало время закатать рукава и переключиться на главное дело».



В конце своего послания Хабеишвили заявил, что «над Бидзиной Иванишвили и его марионетками сгущаются тучи».



«В ближайщее время грузинский народ обрушит свой гнев на российского олигарха и его марионеточный, пресутпный режим».



Напомним, что сегодня утром стали известны результаты выборов председателя «Единого национального движения». Победу одержал Леван Хабеишвили.





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