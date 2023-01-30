

Гарибашвили: Большинство рекомендаций Еврокомиссии выполнено

30.01.2023 17:40





Большинство рекомендаций уже выполнено, осталось несколько рекомендаций, которые отправлены в Венецианскую комиссию, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге после двусторонней встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Таким образом он оценил процесс выполнения Грузией европейских рекомендаций.



По словам Гарибашвили, власть Грузии «хорошо понимает, что существуют определенные критерии и требования, которым необходимо соответствовать».



«Мы это хорошо понимаем, это наша ответственность. Вся наша команда, власть работает с этой ответственностью и стремлением над рекомендациями, которые нам представили и передали Грузии. Мы начали активно работать над этой темой с первых же дней. Парламент Грузии проделал очень большую работу в этом направлении вместе с правительством. Большинство рекомендаций уже выполнено. Осталось несколько рекомендаций, которые отправлены в Венецианскую комиссию. Здесь необходима также включенность оппозиции, потому что первая рекомендация, которая касается завершения поляризации, не может быть достигнута без сотрудничества с оппозицией. Мы всегда были готовы и готовы открыть дверь, чтобы с оппозицией был постоянный диалог. Этот диалог должен быть в конструктивном формате», - заявил Ираклий Гарибашвили





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