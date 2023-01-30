

Гарибашвили: Война в Украине - это самый большой вызов на европейском континенте

30.01.2023 18:05





Война в Украине - самый большой вызов на европейском континенте — у нашей страны есть свои проблемы. По сей день продолжается оккупация, это является большим вызовом для нашей страны, на что мы отвечаем правильной, разумной политикой, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.



По его словам, правительству Грузии за последние 10 лет удалось то, что в стране мир, стабильность и экономическое развитие.



«Это первый визит канцлера Австрии в Грузию и его можно назвать историческим визитом. У нас была очень плодотворная встреча. Летом я был в Вене с официальным визитом. У нас состоялась плодотворная дискуссия о наших двусторонних отношениях, о геополитической ситуации, которая сегодня очень сложна во всем мире и на европейском континенте, в нашем регионе, все это отражается на наших странах.



Сейчас у нас также состоялось детальное обсуждение сложившейся ситуации. Война в Украине - самый большой вызов на европейском континенте, кризиса такого масштаба в Европе не было со времен Второй мировой войны, что, разумеется, является очень большой проблемой для всей архитектуры европейской безопасности, для мира, для нашего региона. У нашей страны есть свои проблемы. 20% территории нашей страны оккупированы Россией, война 2008 года была, конечно, разрушительной для нашей страны. Результатом этого является т.н. признание наших исторических территорий, Абхазии, Самачабло и оккупация продолжается по сей день, что является большим вызовом для нашей страны. Мы отвечаем на этот вызов правильной, разумной политикой. За последние 10 лет нам удалось то, что у нас мир, стабильность и экономическое развитие. За последние 10 лет наша власть достигла всего возможного прогресса на пути евроинтеграции, который мы могли получить за последние 10 лет – это оформление соглашения об ассоциации, соглашения о свободной торговле, безвизовое сообщение и теперь уже историческое решение, которое было принято в июне, где ясно подтверждена европейская перспектива нашей страны. За это я хотел бы поблагодарить Австрию и лично господина канцлера. Мы ценим поддержку Австрией территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также европейских устремлений нашей страны», - сказал Ираклий Гарибашвили.





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