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Ираклий Кобахидзе встретился с представителями парламента Страны Басков
30.01.2023 18:27
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе встретился с председателем парламента Басков Бакарчо Техейрой, главой комитета по внешним связям Ракель Молиной и членами указанного комитета во второй день своего визита в Страну Басков, Испания.
Как сообщает пресс-служба «Грузинской мечты», на встречах также присутствовали председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, депутат парламента Михаил Кавелашвили и посол Грузии в Королевстве Испания Илия Гиоргадзе.
На встречах Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность углубления грузино-баскских отношений. Председатель парламента Страны Басков и члены комитета по международным отношениям подтвердили свою поддержку Грузии на пути евроинтеграции.
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