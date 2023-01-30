Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретился с представителями парламента Страны Басков


30.01.2023   18:27


Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе встретился с председателем парламента Басков Бакарчо Техейрой, главой комитета по внешним связям Ракель Молиной и членами указанного комитета во второй день своего визита в Страну Басков, Испания.

Как сообщает пресс-служба «Грузинской мечты», на встречах также присутствовали председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, депутат парламента Михаил Кавелашвили и посол Грузии в Королевстве Испания Илия Гиоргадзе.

На встречах Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность углубления грузино-баскских отношений. Председатель парламента Страны Басков и члены комитета по международным отношениям подтвердили свою поддержку Грузии на пути евроинтеграции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна