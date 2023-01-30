

Ираклий Кобахидзе встретился с представителями парламента Страны Басков

30.01.2023 18:27





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе встретился с председателем парламента Басков Бакарчо Техейрой, главой комитета по внешним связям Ракель Молиной и членами указанного комитета во второй день своего визита в Страну Басков, Испания.



Как сообщает пресс-служба «Грузинской мечты», на встречах также присутствовали председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, депутат парламента Михаил Кавелашвили и посол Грузии в Королевстве Испания Илия Гиоргадзе.



На встречах Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность углубления грузино-баскских отношений. Председатель парламента Страны Басков и члены комитета по международным отношениям подтвердили свою поддержку Грузии на пути евроинтеграции.







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