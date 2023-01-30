

Совет Евросоюза: Будущее граждан Украины, Молдовы и Грузии в Европейском Союзе

30.01.2023 18:39





Совет Евросоюза опубликовал приоритеты сотрудничества ЕС с Советом Европы на 2023-2024 годы.



«Перспектива членства в ЕС является важным фактором стабильности в Европе, которую Совет Европы продолжает укреплять. 23 июня 2022 года Европейский совет признал европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их граждан — в Европейском союзе. Это придает новый импульс дальнейшему прогрессу в области прав человека, демократии и верховенства права в этих странах и в регионе в целом», — говорится в документе, опубликованном Советом Европейского союза.



ЕС также признает важную роль Европейского совета в поддержке соответствия европейским стандартам и укреплении важных институтов в процессе реформ на Западных Балканах и в странах Восточного партнерства.



«ЕС и Совет Европы продолжат совместную работу, чтобы помочь странам-кандидатам в члены ЕС и потенциальным кандидатам добиться ощутимого прогресса в достижении критериев членства в ЕС в их общем процессе реформ. Наши общие программы по расширению и соседству регионов будут и впредь поддерживать усилия по проведению реформ в области прав человека, демократии и верховенства права», — говорится на сайте Совета Европейского союза.







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