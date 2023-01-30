

Канцлер Австрии: Для всех стран-кандидатов должны быть одинаковые стартовые условия

30.01.2023 19:31





По словам федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера, Австрия поддерживает Грузию на пути к европейской интеграции.



Как заявил Карл Нехаммер на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, он предложил поддержку Ираклию Гарибашвили по всем необходимым направлениям.



«Что касается перспективы вступления в Евросоюз, на что также обратил внимание господин премьер-министр, то это направление, особенно в настоящее время, очень важно, потому что среди них речь идет не только о геостратегическом значении, но и об экономическом значении. Перед пресс-конференцией у нас была возможность сегодня поговорить на эту тему. Мы много говорили о том, что нужно сделать, чтобы добиться успеха в этом направлении.



Г-н премьер-министр рассказал о том, что было сделано для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Нам понятно, что сделать это не всегда легко, но действительно стоит идти в этом направлении, стоят все эти усилия. Действительно стоит усилить усилия, сделать больше инвестиций в этом направлении, в прямом смысле этого слова, потому что этот процесс принесет много изменений с внутриполитической точки зрения, в том числе для граждан Грузии, политически для тех, кто иметь политические обязанности.



Это всегда большой вызов. Я предложил господину Премьер-министру поддержку с нашей стороны по всем направлениям, по которым в этом есть необходимость. В то же время этот процесс дает понять, что должны быть одинаковые стартовые условия для всех стран-кандидатов, должен быть своего рода короткий путь для достижения этой цели. В последнее время в Евросоюзе идет очень активное обсуждение этой темы, были ли успехи в случае с этими тремя странами, и когда мы говорим о поддержке Австрии, то в данном случае я еще раз подчеркиваю готовность Австрии поддержать вас. Мы были в похожей ситуации и знаем, что нужно делать в этом направлении», — заявил Карл Нехаммер.







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