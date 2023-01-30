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Канцлер Австрии: Рационалистические оценки очень важны в политике, мы должны двигаться в коридоре возможностей
30.01.2023 19:35
«Австрия, как и Евросоюз в целом, абсолютно поддерживает территориальную целостность Грузии. Это находится в центре нашей политической деятельности, когда мы действуем в отношении Грузии», — заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.
По его словам, в политике очень важны рационалистические оценки.
«Австрия, среди прочего, поддерживает миссию ЕС в Грузии. Представлены семь наблюдателей. Мы посетим эту миссию, которая действительно вносит большой вклад в стабильность Грузии. Естественно, в этом направлении трудно сказать больше, чем необходимо, но мы позаботимся о том, чтобы Австрия была представлена на видном месте. Мы также должны осознавать, что Австрия, как и Евросоюз в целом, абсолютно поддерживает территориальную целостность Грузии, и это находится в центре нашей политической деятельности, когда мы действуем в отношении Грузии.
В политике очень важно иметь рациональные оценки. Политика – это искусство возможностей, мы должны двигаться в этом коридоре, в коридоре возможностей, и это делает правительство Грузии. Я знаю, что это очень сложно. Это более чем сложно. Поэтому могу еще раз повторить, что очень рад быть здесь. Я рад, что мы можем внести определенный вклад в эту поддержку, а также, как ваш партнер и дружественная страна, вы примете мою поддержку на том сложном пути, на котором сегодня находится Грузия», — заявио Карл Нехаммер.
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