

Канцлер Австрии пообещал помочь Грузии на пути к вступлению в ЕС

30.01.2023 19:59





Канцлер Австрии Карл Нехаммер находится с визитом в Грузии. Австрийский канцлер встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, после чего они выступили с совместными заявлениями.



Как заявил Карл Нехаммер, Грузия является очень важным экономическим партнером для Австрии, и «здесь есть много возможностей», в том числе для привлечения австрийских инвесторов.



По словам австрийского канцлера, данные об экономическом развитии Грузии очень впечатляют, когда речь идет о развитии экономического рынка, туризме, производстве энергии и энергетическом направлении.



Канцлер Австрии также рассказал о европейской интеграции Грузии и отметив, что Австрия готова поддержать Грузию.



«Господин премьер-министр [Гарибашвили] рассказал о том, что было сделано для выполнения рекомендаций Европейской комиссии. Понятно, что не всегда легко это делать, но определенно стоит двигаться в этом направлении, прилагать усилия, больше инвестировать в это направление, в буквальном смысле этого слова, потому что этот процесс, в том числе, принесет много изменений с внутренней политической точки зрения, в том числе и для граждан Грузии.



Политически, для людей, которые несут политическую ответственность, это всегда очень большая проблема. Я предложил господину премьер-министру нашу поддержку по всем направлениям, где это необходимо. В то же время этот процесс ясно показывает, что для всех стран-кандидатов должны быть одинаковые стартовые условия. Не должно быть никакой возможности достичь цели каким-то сокращенным способом. В течение последнего периода действительно была дискуссия на эту тему в ЕС, каковы были успехи в случае этих трех стран-кандидатов, и когда мы говорим о поддержке Австрии, я еще раз подчеркиваю готовность Австрии, в том числе с точки зрения ноу-хау, поддержать вас. Мы были в аналогичной ситуации, когда у нас был статус члена ЕС, и мы знаем, что нужно сделать в этом направлении».







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