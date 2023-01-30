

Пророссийское «Консервативное движение» требует ограничения права на собрания и демонстрации

30.01.2023 20:31





Члены ультраконсервативной и ультраправой партии «Консервативное движение» внесли в Парламент Грузии проект поправок к «Закону о собраниях и демонстрациях», которые предполагают ограничение этих прав для представителей ЛГБТК+ сообщества и активистов.



В частности, согласно законопроекту, который был зарегистрирован в Парламенте в ноябре 2022 года, в Закон Грузии «О собраниях и манифестациях» должна быть добавлена статья 101, согласно которой:



Запрещается проведение собраний и демонстраций, если они направлены или во время которых может иметь место демонстрация, популяризация и/или пропаганда сексуальной ориентации.

Запрещается проведение собрания или демонстрации, если они имеют целью или во время которых могут иметь место какие-либо заявления или призывы против какого-либо религиозного течения, дискредитирующие и/или против убеждений людей какой-либо религиозного течения, и/или во время которых может иметь место пропаганда войны или насилия, разжигание национальной, краевой, религиозной или социальной розни.

Законопроектом будут внесены изменения в Административный и Уголовный кодексы Грузии, согласно которым, за нарушение соответствующих статей Закона о собраниях и демонстрациях будет предусмотрен административный штраф в размере 3000 лари или лишение свободы на 25 суток, если нарушитель является организатором — административный штраф в размере 5000 лари или лишение свободы на 30 суток.



Что касается Уголовного кодекса, к нему должна быть добавлена статья 3471, согласно которой за повторное нарушение предусмотрен штраф или до 180-240 часов общественных работ, или до 2 лет исправительных работ, или до 2 лет лишения свободы.



Согласно законопроекту, который уже получил положительную оценку Юридического департамента и Бюджетного офиса Парламента, изменения должны вступить в силу на 15-й день после опубликования. Парламент, вероятно, приступит к его рассмотрению с февраля.



В пояснительной карточке инициаторы объясняют необходимость изменений тем, что «категорически недопустимо» видеть подобные действия в публичном пространстве, особенно со стороны детей.



По их мнению, «необходимо четко сформулировать правила проведения массовых собраний и демонстраций, поскольку в интересах общественного спокойствия и безопасности запрещается проведение таких демонстраций и мероприятий, основной или одной из целей которых является демонстрация, популяризация и пропаганда сексуальной ориентации».



Для оценки инициативы Консервативного движения «Civil Georgia» обратился к «Ассоциации молодых юристов», «Международной прозрачности — Грузия» и «Международному обществу за справедливые выборы и демократию», а также к председателю Юридического комитета Парламента. Материал будет обновлен в соответствии с их ответами.





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