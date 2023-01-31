

Предоставление Грузии европейской перспективы является историческим решением - президент

31.01.2023 11:07





На пути евроинтеграции предоставление Грузии европейской перспективы является историческим решением, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Президент Грузии обсудила с федеральным канцлером Австрийской Республики Карлом Нехаммером отношения Грузия-ЕС, продолжающуюся войну в Украине и ситуацию, существующую в регионе.



Согласно информации, распространенной пресс-службой, на встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, президент отметила, что на пути евроинтеграции предоставление Грузии европейской перспективы является историческим решением, которое поддерживает большинство населения Грузии.



Канцлер Австрии решительно подтвердил твердую поддержку Австрией территориальной целостности Грузии и процесса евроинтеграции.



«В ходе встречи было отмечено, что Грузия должна продолжить осуществление институциональных реформ. В то же время Евросоюз должен принять относительно Грузии стратегическое решение и показать Российской Федерации, что у Грузии есть поддержка Евросоюза.



Разговор коснулся оккупации, которая остается одним из главных вызовов Грузии, и было отмечено, что страна не отклонится от декларированной ею политики, что подразумевает восстановление территориальной целостности только мирным путем. Кроме того, разговор коснулся войны, которую Россия ведет в Украине, было отмечено, что это огромный вызов для безопасности Европы.



Также была подчеркнута важность усиления экономического сотрудничества между Грузией и Австрийской Республикой.



В завершение встречи федеральный канцлер Австрии еще раз выразил полную готовность со стороны Австрии поддержать Грузию в процессе евроинтеграции», - говорится в информации.





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