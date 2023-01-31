

Послы G7 призывают Украину принять антикоррупционную госпрограмму

31.01.2023 11:30





«Послы «большой семерки» (G7) говорят о необходимости принятия антикоррупционной государственной программы в Украине», — говорится в заявлении, опубликованном послами «большой семерки» в «Твиттере».



Послы G7 считают, что для Украины крайне важно продолжить укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, которая вызывает доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к европейскому будущему», — говорится в заявлении послов G7.



Как пишут украинские СМИ, ранее председатель Национального агентства по предотвращению коррупции обратился к послам «большой семерки» по поводу того, что определенные органы, «относящиеся к наиболее коррумпированным направлениям», выступают против утверждения проекта антикоррупционной госпрограммы на 2023-2025 годы.



В начале января представитель ЕС призвал Украину как можно быстрее утвердить антикоррупционную госпрограмму. Как заявил посол ЕС в Украине Мати Маасикас, утверждение данной программы было бы отличным результатом, который можно было бы представить на саммите Украина-ЕС, запланированном на 3 февраля.





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