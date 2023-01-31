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Оппозиционный кандидат в мэры Тбилиси рассказала о травле со стороны правительства


31.01.2023   12:31


Ана Бибилашвили, бывший кандидат в мэры Тбилиси от партии «Лело для Грузии», рассказала о том, что подвергается травле со стороны правительства «Грузинской мечты».

Бибилашвили опубликовала в Facebook пост, где заявила, что ей угрожают, а полиция никак не реагирует на эти угрозы.

«Хочу поделиться с вами своей историей, надеюсь вы отзоветесь.

Уже больше года куда бы я не ступила меня везде преследует огромный политический призрак, он не дает мне дышать.

После выборов мою диссертацию в университете приостановили, а меня уволили с работы.
Все университеты, в которые я обращалась, отказывали мне даже в прочтении бесплатных лекций;
Все крупные партнеры приостановили контракты, опасаясь испортить отношения с властями;
Все потенциальные работодатели просят меня пообещать, что я никогда не буду делать критических заявлений в адрес правительства;

Каждый день в течение нескольких месяцев меня ни с того ни с сего постоянно останавливала патрульная полиция.

Возвращаясь домой с работы в сумерках, меня встречала на улице группа агрессивно настроенных людей, которые меня оскорбляли. Это продолжалось пока я полностью не сменил прическу;
Новый сотрудник на работе сделал тайные записи и угрожал мне, а полиция закрыла дело в течение недели;

Они дважды связывались со мной и угрожали распространить слухи и нанести ущерб моей репутации;
Несколько раз я получала письма с угрозами.

Это небольшой перечень карательных мер, принятых против меня правительством, и хотя я давно объявила об уходе из политики, они так и не прекратили меня «наказывать». Это образцовое послание от правительства всем новым лицам, которые захотят изменить существующую политику и бороться за лучшее будущее. У меня нет сожалений, потому что я боролась и борюсь за то, во что верю. Но если мы каждый раз будем жертвовать новыми лицами и новыми политиками, скоро среди нас не останется ораторов свободы слова», — написала Бибилашвили.

Ана Бибилашвили была кандидатом в мэры Тбилиси от партии «Лело» на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году.


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