

Оппозиционный кандидат в мэры Тбилиси рассказала о травле со стороны правительства

31.01.2023 12:31





Ана Бибилашвили, бывший кандидат в мэры Тбилиси от партии «Лело для Грузии», рассказала о том, что подвергается травле со стороны правительства «Грузинской мечты».



Бибилашвили опубликовала в Facebook пост, где заявила, что ей угрожают, а полиция никак не реагирует на эти угрозы.



«Хочу поделиться с вами своей историей, надеюсь вы отзоветесь.



Уже больше года куда бы я не ступила меня везде преследует огромный политический призрак, он не дает мне дышать.



После выборов мою диссертацию в университете приостановили, а меня уволили с работы.

Все университеты, в которые я обращалась, отказывали мне даже в прочтении бесплатных лекций;

Все крупные партнеры приостановили контракты, опасаясь испортить отношения с властями;

Все потенциальные работодатели просят меня пообещать, что я никогда не буду делать критических заявлений в адрес правительства;



Каждый день в течение нескольких месяцев меня ни с того ни с сего постоянно останавливала патрульная полиция.



Возвращаясь домой с работы в сумерках, меня встречала на улице группа агрессивно настроенных людей, которые меня оскорбляли. Это продолжалось пока я полностью не сменил прическу;

Новый сотрудник на работе сделал тайные записи и угрожал мне, а полиция закрыла дело в течение недели;



Они дважды связывались со мной и угрожали распространить слухи и нанести ущерб моей репутации;

Несколько раз я получала письма с угрозами.



Это небольшой перечень карательных мер, принятых против меня правительством, и хотя я давно объявила об уходе из политики, они так и не прекратили меня «наказывать». Это образцовое послание от правительства всем новым лицам, которые захотят изменить существующую политику и бороться за лучшее будущее. У меня нет сожалений, потому что я боролась и борюсь за то, во что верю. Но если мы каждый раз будем жертвовать новыми лицами и новыми политиками, скоро среди нас не останется ораторов свободы слова», — написала Бибилашвили.



Ана Бибилашвили была кандидатом в мэры Тбилиси от партии «Лело» на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году.





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