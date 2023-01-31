

Георгий Вашадзе: Вопросов к «Национальному движению» много и на них нужно ответить

31.01.2023 13:29





Надеюсь, что взаимные нападки, взаимные обвинения и установление каких-то клише прекратятся на фланге оппозиции, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



Вашадзе надеется, что та новая команда, которая сформируется после избрания Левана Хабеишвили председателем «Национального движения», выберет именно этот путь.



Сегодня ведь не идет речь о каком-то глубоком сотрудничестве с «Национальным движением»? Мы не можем об этом говорить, потому что вопросов много, и на эти вопросы нужно ответить самому «Национальному движению».



Леван Хабеишвили пообещал, в том числе и поддержавшему его избирателю, что управление партией будет прозрачным. Сам он заявил, что партией руководят не Мерабишвили и другие, а те люди, которые конкретно возьмут бразды правления в партии. Подождем этого процесса - им надо провести съезд, выборы политсовета. Я не хочу переходить красную черту из-за того, что кто-то что-то сказал. Это неправильный подход, потому что проблему надо искать не на оппозиционном фланге, а во власти, которая сегодня нарушает Конституцию и пренебрегает евроатлантической интеграцией», - заявил Георгий Вашадзе.





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