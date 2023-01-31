

Не видим смысла сотрудничать с партией, которая возвращается в прошлое - «Лело» о выборах в ЕНД

31.01.2023 13:45





В «Национальном движении» победило прошлое. Мы не видим смысла сотрудничать с партией, которая своими результатами показывает, что возвращается в прошлое, - об этом заявила журналистам депутат от «Лело» Анна Нацвилишвили.



Что касается того, что председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили, Нацвлишвили говорит, что итоги выборов, проведенных в «Нацдвижении» - это решение, принятое сторонниками этой партии, и она не будет его оценивать.



Нацвлишвили также ответила на вопрос о том, насколько возможно сотрудничество «Лело» с бывшим председателем «Национального движения» Никой Мелия, отметив, что не знает, «откуда берутся эти слухи».



«Партнерство, которое у нас было с другими политическими силами и будет в будущем, всегда было публичным. Мы не скрывали того, с кем нам видится партнерство и с кем мы нашли общий политический язык. Этот язык в рамках выборов в самоуправление, конечно, не означал полной согласованности, но существовал ресурс для нахождения общего политического языка. Сегодня, когда в самой партии развернулись такие процессы и победило прошлое, мы не видим для этого ресурсов», - заявила Нацвлишвили.



Напомним, председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили. Он набрал 52,58% голосов. Что касается других кандидатов – Ника Мелия получил 40% голосов, Георги Мумладзе 3,68% и Нона Мамулашвили 3,73%. В выборах председателя ЕНД приняли участие 41 264 человека.





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