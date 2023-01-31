

НПО: Реформа, осуществленная парламентом, не основана на всеобъемлющем анализе Избирательного кодекса

31.01.2023 14:15





Согласно совместной оценке «Международного общества справедливых выборов и демократии», «Международной прозрачности – Грузии» и «Ассоциации молодых юристов Грузии», реформа, осуществленная парламентом Грузии, не основана на всеобъемлющем анализе Избирательного кодекса и касается только отдельных вопросов. Об этом говорится в опубликованном неправительственными организациями документе, в котором оцениваются изменения, внесенные в избирательное законодательство в декабре 2022 года.



«В марте 2022 года Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС, а в июне Совет Европы потребовал от правительства Грузии выполнить 12 условий Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены ЕС. Согласно одному из условий, касающегося избирательных вопросов, Грузия должна была уладить все проблемы, идентифицированные ОБСЕ/БДИПЧ и Советом Европы/Венецианской комиссией.



Для выполнения этой рекомендации в парламенте Грузии была создана рабочая группа, в которой не участвовала часть парламентских сил, а участие организаций гражданского общества было искусственно ограничено парламентским большинством. В октябре 2022 года парламент Грузии принял в первом чтении законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Избирательный кодекс и органические законы «О политических объединениях граждан». 10 октября председатель парламента направил законопроекты в Венецианскую комиссию и ОБСЕ/БДИПЧ и попросил их в ускоренном порядке подготовить свои соображения.



19 декабря Венецианская комиссия и ОБСЕ/БДИПЧ опубликовали свои соображения по присланным законопроектам. На основе этих рекомендаций парламент внес некоторые изменения в законопроекты, которые окончательно были приняты 22 декабря в третьем чтении.



По оценке «Международного общества справедливых выборов и демократии», «Международной прозрачности – Грузии» и «Ассоциации молодых юристов Грузии», принятые законодательные изменения отвечают ряду проблем, идентифицированных как местными гражданскими организациями, так и Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ, и их следует оценивать положительно.



Однако этими изменениями не полностью учтены все основные рекомендации, в том числе некоторые рекомендации, представленные Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ в декабре 2022 года. По их совместной оценке, осуществленная реформа не основана на все5объемлющем анализе Избирательного кодекса и касается только отдельных вопросов», - заявляют неправительственные организации.





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