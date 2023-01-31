

Каладзе: Никто не может привести конкретных фактов сотрудничества Грузии с Россией

31.01.2023 14:21





Никто, ни один человек не может привести конкретных фактов того, что Грузия сотрудничает с Россией или скрытно что-то совершает. Такого нет, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявления федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера.



По словам Каладзе, посылы, которые мы услышали от федерального канцлера Австрии, являются реальностью.



«Посылы, которые мы услышали, безусловно, являются реальностью. Человек легко можем увидеть, что происходило в Грузии во внешнеполитическом направлении до 2012 года, где мы были, какая была ситуация и какие шаги были предприняты после 2012 года. Никто, ни один человек не может привести конкретных фактов того, что Грузия сотрудничает с Россией или скрытно что-то совершает. Такого нет! То, что мы слышим в последние месяцы от конкретных людей против власти, это спекуляции и часть той грязной пропаганды», - заявил Каха Каладзе.





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