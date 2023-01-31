

Новый председатель ЕНД выдвинул «Мечте» условия взамен на освобождение Саакашвили

31.01.2023 17:12





В обмен на свободу Саакашвили предлагаю русской «Мечте» следующее: мы выйдем из парламента, из муниципальных собраний (сакребуло) и даже центральный офис «Национального движения» переоформим на «Грузинскую мечту» и Бидзину Иванишвили, - об этом заявил журналистам председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, партия начнет все с нуля ради освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Национальное движение» готово выйти не только из парламента, но и из сакребуло в обмен на свободу президента Саакашвили…



Мы начнем все с нуля ради свободы Миши Саакашвили. Они ведь хотят, чтобы оппозиция и «Национальное движение» исчезли. Ради свободы Миши Саакашвили мы готовы оставить мандаты в парламенте и сакребуло и переоформить партийный офис на Бидзину Иванишвили, но за этим должны последовать результат. Если будет результат, мы все готовы бросить все и переоформить офисы. Пусть Бидзина Иванишвили приходит в центральный офис и садится там. В другом случае меня менее всего интересует мнения кого-либо. Будет результат?! Мы это сделаем», - заявил Хабеишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





