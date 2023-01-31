

Деканоидзе призвала членов своей партии не спекулировать на состоянии здоровья Михаила Саакашвили

31.01.2023 19:42





Пусть перестанут спекулировать на состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Такие заявления, которые сделал сейчас новый председатель, должны быть согласованы со всеми коллегами, - заявила журналистам председатель фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе, откликаясь на заявление Левана Хабеишвили, согласно которому партия готова в обмен на свободу третьего президента Михаила Саакашвили покинуть не только парламент, но и муниципальные собрания (сакребуло).



Как отметила Деканоидзе, партия – это коллегиальный орган и необходимо обмениваться соображениями. По ее словам, эти заявления не были согласованы с ней.



«Обязательно должна сказать, что такие заявления не делаются без согласования с коллегами. Я не знала об этих заявлениях. Поэтому в любом случае призываю всех перестать спекулировать на состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Очень важно понимать, что главная задача – это состояние здоровья Михаила Саакашвили, и мы должны сделать все, чтобы уберечь его здоровье, однако партия – это коллегиальный орган, и каждый должен делиться соображениями с коллегами. Не знаю, в каком контексте это было сказано, но тем более такие серьезные заявления, которые сделал сейчас новый председатель, должны быть согласованы со всеми коллегами, и со мной они не были согласованы», - заявила Деканоидзе.



Она также прокомментировала заявление Кобы Накопия о необходимости оставить мандаты, отметив, что если это решит политсовет, то она ничего не имеет против, однако заявления, за которыми не следуют изменения, являются популистскими и у такой политики нет будущего.



Как известно, Хатия Деканоидзе покидает должность председателя парламентской фракции «Единое национальное движение».



Для справки, по заявлению новоизбранного председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, их партия готова покинуть не только парламент, но и муниципальные собрания (сакребуло) в обмен на свободу экс-президента Саакашвили. По его словам, партия начнет с нуля ради освобождения Михаила Саакашвили.





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