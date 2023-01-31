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Хатия Деканоидзе покидает должность председателя фракции «Национальное движение»


31.01.2023   19:57


Хатия Деканоидзе покидает должность председателя парламентской фракции «Национальное движение».

Об этом она сообщила журналистам, комментируя заявления сопартийцев об оставлении парламентских мандатов.

«Чтобы никто не подумал, что я манипулирую каким-либо мнением, я собираюсь обратиться к председателю парламента и покинуть должность председателя фракции», - заявила Деканоидзе.


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