

Хатия Деканоидзе покидает должность председателя фракции «Национальное движение»

31.01.2023 19:57





Хатия Деканоидзе покидает должность председателя парламентской фракции «Национальное движение».



Об этом она сообщила журналистам, комментируя заявления сопартийцев об оставлении парламентских мандатов.



«Чтобы никто не подумал, что я манипулирую каким-либо мнением, я собираюсь обратиться к председателю парламента и покинуть должность председателя фракции», - заявила Деканоидзе.





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