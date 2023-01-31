|
|
|
Хатия Деканоидзе покидает должность председателя фракции «Национальное движение»
31.01.2023 19:57
Хатия Деканоидзе покидает должность председателя парламентской фракции «Национальное движение».
Об этом она сообщила журналистам, комментируя заявления сопартийцев об оставлении парламентских мандатов.
«Чтобы никто не подумал, что я манипулирую каким-либо мнением, я собираюсь обратиться к председателю парламента и покинуть должность председателя фракции», - заявила Деканоидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна