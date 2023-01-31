

Гарибашвили провел встречу с министром финансов и его заместителями

31.01.2023 19:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с министром финансов Лашей Хуцишвили и его заместителями.



Информацию об этом распространяет администрация правительства.



По их сообщению, на рабочем совещании были обсуждены планы и основные направления Минфина, которые должны быть реализованы в 2023 году. Беседа коснулась динамики имплементации «Стратегии развития Грузии – Видение 2030».



«Министр финансов и его заместители предоставили премьер-министру информацию о макроэкономических и фискальных параметрах на 2023 год. Было отмечено, что после 10,5% экономического роста, зафиксированного в 2021 году, в 2022 году также был зафиксирован двузначный рост, составивший 10,1%.



Как известно, прогнозы экономического роста и показателей дефлятора ВВП на 2023 год составляют 5%, а номинального валового внутреннего продукта - до 80 млрд лари.



Темпы экономического роста в последующие годы сохранены в среднем на уровне 5 процентов, а прогноз дефлятора ВВП составляет 3 процента. Соответственно, номинальный показатель валового внутреннего продукта увеличится с 79,7 млрд лари в 2023 году до 101,2 млрд лари к 2026 году. Что касается валового внутреннего продукта на душу населения – по существующему прогнозу, к 2023 году его показатель превысит 8000 долларов, а к 2026 году – 10 000 долларов. Следует отметить, что по прогнозу Международного валютного фонда, в среднесрочный период 2022-2027 годы Грузия будет иметь один из самых высоких темпов роста среди стран региона и Европы, и будет равен 5,8%.



На рабочей встрече обсудили ход 3-летней программы с Международным валютным фондом, которая направлена ​​на поддержку реформ в стране. Среди них:



реформа государственных предприятий;



реформа управления государственными инвестициями;



анализ и оптимизация налоговых расходов.



Как отмечалось, реформа государственных предприятий является самой важной и крупнейшей фискальной реформой. Уже утверждена стратегия реформы и разрабатываются необходимые законодательные изменения. Параллельно, процесс реформы будет активно продолжаться на пилотных предприятиях. Кроме Электросистемы в качестве пилотных предприятии были определены:



Грузинская железная дорога;



Газотранспортная компания;



Объединение аэропортов», - отмечается в информации.



По их сообщению, разговор на встрече коснулся и прогресса, достигнутого Грузией в направлении международных кредитных рейтингов.



В ходе встречи с премьер-министром обсуждались и другие планы Минфина на 2023 год, в частности, 2-5 мая 2023 года в городе Инчхон (Республика Корея) Грузия будет представлена ​​как страна-хозяйка ежегодной встречи Азиатского банка развития в 2024 году.





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