

В документах уменьшили рост Михеила Саакашвили, чтобы его потеря веса не казалась катастрофической - отец экс-президента

31.01.2023 20:08





Хочу еще раз сказать Зурабу Чхаидзе (клинический директор медцентра «Вивамед»), что процессы надо ускорить. За состоянием здоровья Михаила Саакашвили следит весь мир, - заявил отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили.



Как отметил он в беседе с журналистами во дворе клиники «Вивамед», у него есть информация о том, что в официальных документах Михаилу Саакашвили изменили рост, чтобы его потеря веса не казалась такой уж катастрофической.



По его словам, если это правда, то это действительно преступление.



«Все знают, что распространяется по телевидению и в социальных сетях. Состояние крайне тяжелое. Вместе со всем, я получил очень плохую информацию о том, что переделали документы Михаила Саакашвили и уменьшили его рост, чтобы его потеря веса не казалась катастрофической. Это настоящий криминал и неизвестно, что они еще изменят.



Я все же надеюсь, что логика и совесть врачей возобладают, и документация, и отношение будут более настоящими.



Несмотря на это, согласно распространенной информации, Миша сказал сегодня, что доволен отношением медперсонала «Вивамеда», - заявил Николоз Саакашвили.



Кроме того, как отметил отец третьего президента, тот, кто говорит, что Михаилу Саакашвили не приносят хорошую еду, либо «полный идиот, либо провокатор».





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