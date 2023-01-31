

Представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о выходе из Международной федерации журналистов

31.01.2023 23:12





Представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о выходе из Международной федерации журналистов из-за вопросов к процессу принятия решений в организации, в том числе и потому, что членами организации до сих пор остаются представители контролируемых Кремлем пропагандистских ресурсов.



Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".



МФЖ (International Federation of Journalists, IFJ) объединяет более полумиллиона журналистов из 146 стран и позиционирует себя как организация, которая является "глобальным голосом" медийщиков.



Медийщики четырех нордических стран объяснили свой выход якобы недемократическими практиками, неэтичным финансированием и тем, что МФЖ до сих пор не выгнала из своего состава представителей российских госСМИ.



Глава Союза журналистов Финляндии Ханне Ахо объяснила, что у них есть вопросы к тому, как организовываются конгрессы и выборные процедуры в организации и к прозрачности принятия решений. Среди вопросов к финансированию - проведение прошлогоднего мирового конгресса организации в Омане, где ситуация со свободой СМИ не самая лучшая. По словам Ахо, почти всю сумму на организацию мероприятия профинансировали государственные ведомства и частные компании из Омана.



Также среди претензий - игнорирование IFJ ситуации с Союзом журналистов России, члены которого поддерживают агрессивную войну России и создали ячейки на оккупированных территориях Украины, однако до сих пор остаются членами МФЖ.



По ее словам, союзы журналистов нордических стран неоднократно высказывали свои замечания и вопросы, но без результата.



В IFJ, впрочем, заявляют, что исполнительный комитет начал процедуру приостановления членства и исключения Союза журналистов России; заместитель генерального секретаря организации назвал все упреки неправдой и клеветой.





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