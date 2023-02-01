

Желание участвовать в конкурсе на должность главы Антикоррупционного бюро изъявили 38 кандидатов

01.02.2023 10:51





Желание участвовать в конкурсе на должность главы Антикоррупционного бюро изъявили 38 кандидатов - второй этап конкурса, собеседование назначено на следующую неделю, - информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



По данным ведомства, на заседании конкурсной комиссии уже рассмотрели соответствие документации аппликантов квалификационным требованиям.



«Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Антикоррупционного бюро собралась в администрации правительства Грузии для рассмотрения представленных аппликантами заявлений.



Третье заседание прошло под руководством главы администрации, председателя конкурсной комиссии Реваза Джавелидзе.



На заседании члены комиссии обсудили соответствие документации аппликантов квалификационным требованиям, установленным уставом и законодательством.



Желание участвовать в конкурсе на должность главы Антикоррупционного бюро изъявили 38 кандидатов.



По решению конкурсной комиссии, второй этап конкурса кандидатов на должность руководителя Антикоррупционного бюро - собеседование назначено на следующую неделю», - сказано в информации.



Конкурс по отбору кандидата на должность начальника Антикоррупционного бюро был объявлен согласно приказу премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создана конкурсная комиссия.



Срок приема заявлений/прилагаемых документов был установлен с 11 января 2023 года по 25 января 2023 года включительно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





