

Очередной раунд Женевский международных дискуссий в отложен до апреля

01.02.2023 10:53





Проведение очередного раунда Женевских международных дискуссий отложено до апреля. Об этом сообщает спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар.



«Нам пришлось отложить следующий раунд Женевских дискуссий, но мы готовы принять участие», — написал Клаар в Twitter.



При этом в заявлении сопредседателей Женевских международных дискуссий отмечается, что следующий раунд дискуссий, который должен был состояться в конце февраля 2023 года, состоится в апреле.



«Сопредседатели подтверждают готовность участия в консультациях со всеми участниками, как относительно процесса в целом, так и будущей встречи в частности», — говорится в совместном заявлении сопредседателей Женевских международных дискуссий.















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