

Минкульт Грузии опроверг критическое заключение экспертов по состоянию Гелати

01.02.2023 10:53





Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии категорически опровергло заключение о катастрофическом состоянии Гелатского монастырского комплекса, распространенного от имени Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили.



«После того, как в марте 2021 года главой министерства стала Теа Цулукиани, узкая группа ученых исследовательского центра время от времени вступает в конфронтацию с министерством и его руководством по политическим мотивам и, к сожалению, систематически использует ситуацию, создавшуюся в монастыре Гелати. для этой цели», — говорится в заявлении министерства.



Ведомство заявляет, что заключение по состоянию Гелати — «далеко от науки», было «разработано тайно» и является «собранием мнений одной конкретной и небольшой группы политически ангажированных лиц».



Одновременно министерство культуры обращает внимание, что «странное заключение по Гелати» было представлено не в офисе Центра или другом научном пространстве, а в офисе оппозиционной политической партии «Лело».



Гелати — монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии. Там действовала знаменитая Гелатская академия, в монастыре расположена могила легендарного царя Давида Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Уже несколько лет вокруг Гелати продолжается скандал — монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации.



В заключении, распространенном от имени центра Чубинашвили говорилось, что процесс принятия решений по реставрации комплекса крайне централизован и непрозрачен, рекомендации прошлых лет игнорируются, критерии проводимых работ неизвестны.



В отчете приводится список замечаний и рекомендаций по состоянию кровли и фресок монастыря и говорится, что при проведении работ игнорируются элементарные нормы.





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