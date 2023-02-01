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Миссию наблюдателей ЕС в Грузии возглавил греческий дипломат
01.02.2023 10:54
Греческий дипломат, бывший посол в Грузии Димитриос Карабалис назначен новым главой Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии, сообщил Совет ЕС.
Он сменил на этом посту Марека Щигеля из Польши, который был главой МНЕС с марта 2020 года.
До последнего времени Карабалис занимал должность начальника отдела России, Украины, Молдовы, Южного Кавказа и Центральной Азии в МИД Греции.
До этого, с 2017 года, был послом Греции в Грузии.
Мандат определен до 14 декабря 2023 года.
МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей Европейского Союза. Миссия была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС между Россией и Грузией было подписано шестипунктное соглашение о прекращении огня.
В рамках МНЕС в Грузии действия сторон оценивают более 200 наблюдателей из разных стран-участниц ЕС. В их функции входит мониторинг соблюдения соглашения о прекращении огня. Также они должны способствовать возобновлению безопасной и нормальной жизни для местного населения по обе стороны административных границ с Абхазией и Южной Осетией.
Мандат МНЕС действует на всей территории Грузии. Тем не менее, власти в Сухуми и Цхинвали до сих пор отказывают наблюдателям в доступе к территориям, находящимся под их контролем.
Штаб-квартира МНЕС находится в Тбилиси, а полевые офисы – в Гори, Мцхета и Зугдиди.
Новости-Грузия
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