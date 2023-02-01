

Виталий Кличко благодарит правительство Грузии за передачу генераторов Украине

01.02.2023 11:53





Мэр Киева благодарит правительство Грузии за передачу генераторов Украине и направляет письмо министру иностранных дел Грузии. Об этом сообщает МИД Грузии.



Виталий Кличко в письме, направленном министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили, отмечает, что поддержка грузинских друзей очень важна для Украины, особенно в такое непростое время, которое вызвано агрессией России против Украины.



ЭЯ хотел бы выразить огромную благодарность Вам, уважаемый господин министр, и Вам, глубокоуважаемый господин посол, за доставку четырех мощных генераторов в этот критический момент зимы. Мы уверены в своей победе и приглашаем вас в наш город-герой после окончания войны», — говорится в письме мэра Киева министру иностранных дел Грузии.



В письме также отмечается, что генераторы, переданные Украине грузинской стороной, уже переданы городским учреждениям для оказания необходимых коммунальных услуг населению столицы.





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