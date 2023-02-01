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Виталий Кличко благодарит правительство Грузии за передачу генераторов Украине
01.02.2023 11:53
Мэр Киева благодарит правительство Грузии за передачу генераторов Украине и направляет письмо министру иностранных дел Грузии. Об этом сообщает МИД Грузии.
Виталий Кличко в письме, направленном министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили, отмечает, что поддержка грузинских друзей очень важна для Украины, особенно в такое непростое время, которое вызвано агрессией России против Украины.
ЭЯ хотел бы выразить огромную благодарность Вам, уважаемый господин министр, и Вам, глубокоуважаемый господин посол, за доставку четырех мощных генераторов в этот критический момент зимы. Мы уверены в своей победе и приглашаем вас в наш город-герой после окончания войны», — говорится в письме мэра Киева министру иностранных дел Грузии.
В письме также отмечается, что генераторы, переданные Украине грузинской стороной, уже переданы городским учреждениям для оказания необходимых коммунальных услуг населению столицы.
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