Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Виталий Кличко благодарит правительство Грузии за передачу генераторов Украине


01.02.2023   11:53


Мэр Киева благодарит правительство Грузии за передачу генераторов Украине и направляет письмо министру иностранных дел Грузии. Об этом сообщает МИД Грузии.

Виталий Кличко в письме, направленном министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили, отмечает, что поддержка грузинских друзей очень важна для Украины, особенно в такое непростое время, которое вызвано агрессией России против Украины.

ЭЯ хотел бы выразить огромную благодарность Вам, уважаемый господин министр, и Вам, глубокоуважаемый господин посол, за доставку четырех мощных генераторов в этот критический момент зимы. Мы уверены в своей победе и приглашаем вас в наш город-герой после окончания войны», — говорится в письме мэра Киева министру иностранных дел Грузии.

В письме также отмечается, что генераторы, переданные Украине грузинской стороной, уже переданы городским учреждениям для оказания необходимых коммунальных услуг населению столицы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion[email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна